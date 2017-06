J.K Rowling Ngotot Rahasiakan Cerita Fantastic Beasts 2

JAKARTA - Kabar gembira untuk film karya J.K Rowling. Dia telah mengkonfirmasi telah menyelesaikan naskah untuk film Fantastic Beast dan Where to Find Them 2. Sayang, penulis Harry Potter itu menolak untuk membagikan rincian dari ceritanya tersebut.



Beberapa penggemar yang tidak sabar akan cerita tersebut penasaran dengan isi dari kisahnya. Misalnya akun Twitter @SCORBUSMWLFOY. “@jk_rowling apakah Anda sudah menulis naskah Fantastic Beasts 2? TELL ME EVERYTHING WOMAN''. Rowling menjawab, “Ya, saya punya, tapi AKU TIDAK BISA MENGATAKAN ANDA APA SAJA,” tegasnya.



Netizen lainnya sempat berbagi foto dokumen yang berisi kata-kata yang diketik J.K. Rowling di Twitter tentang cuplikan teks ‘rahasia’ dan Warner Bros Pictures, studio yang bertanggung jawab atas film tersebut. Rowling lebih jauh membuat penggemarnya semakin penasaran dengan memberi caption pada gambar yang diunggah tersebut: “Memiliki hari yang mengerikan.”



Film Fantastic Beasts ini dibintangi aktor peraih Oscar Eddie Redmayne sebagai Magizoologist, Newt Scamander, Inherent Vice Katherine Waterson sebagai penyihir bernama Tina, dan Colin Farrell sebagai penyihir Graves.



Tidak banyak yang diketahui tentang seri kedua ini. Eddie akan mengembalikan peran penyihirnya, di samping Katherine dan mereka akan bergabung dengan Johnny Depp sebagai penyihir gelap Gellert Grindelwald, Ezra Miller sebagai Credence Barebone, Alison Sudol sebagai Queenie Goldstein, Zoe Kravitz sebagai Leta Lestrange dan Callum Turner sebagai Theseus Scamander.



Proyek ini akan dimulai pada Agustus dan akan berlangsung di London dan Paris. Film ini dijadwalkan masuk bioskop pada November 2018