The Next Boy and Girlband GlobalTV Makin Panas

The Next Boy and Girlband (Foto: MNC Media)

JAKARTA - The Next Boy and Girl Band (TNGB) memasuki episode 5. Di episode ini kian memanas lantaran para peserta dituntut menampilkan kemampuan terbaik demi mendapatkan 3 YES dari juri dan memperebutkan hot seat yang saat ini ditempati tim boys.

Dalam keterangan resmi yang diterima Sindonews, tim boys terdiri dari Angga, Devin, Bastian, Malvin, Ardian, Rizky, dan Fajar. Sedangkan tim Girl terdiri dari Ina, Ruth, Vanya, Fara, Zalfa, Gressa, dan Marsha.



Episode kali ini juga diwarnai kekecewaan dari juri tim boys, apalagi dengan ketidakhadiran salah satu personel dari tim boys yang mengundurkan diri. Denada yang menjadi juri juga begitu kecewa, menyesali keputusan Armand dan Nino di episode sebelumnya.



Keseruan panggung TNBGB ini juga akan diwarnai dengan aksi dari para juri yang ditantang ikut turun ke panggung oleh salah satu peserta. Ada juga peserta tim girl yang memiliki gaya unik, layaknya “Miss” yang berusaha memikat hati para juri.



Pada episode ini, ada 8 peserta yang akan menunjukan kemampuannya di depan juri tim boys dan juri tim girls. Mereka adalah Adam Angkasa (Jakarta), Andri Fandam (Jakarta), Ariandary (Makassar), Camelia Sandhora (Jakarrta), Annisa Setya (Jakarta), Yodivva Fitrri (Surabaya), Eddy Wiranata (Surabaya), Kardo Siahaan (Jakarta), Nilman (Bandung), Jihan Hanifa (Jakarrta), Darly Lekatompessy (Ambon), Ayu Lestarri (Jakarta), Furqon A (Jakarta), Rafid G (Bandung), Syarif Oktafianji (Jakarta), Jhosepine Gabriella (Jakarta), Disti Uni K (Medan), Indiska Handiana (Bandung).



Akankah posisi hot seater kembali berganti dan aksi tim boys di atas panggung dapat memukau para juri, walau personelnya tidak lengkap? Saksikan The Next Boy/Girl Band setiap Kamis, pukul 20.00 WIB di GlobalTV, Home of real talent!