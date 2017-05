Karier BTS Hampir Disamakan dengan The Beatles

SEOUL – Boyband asal Korea, BTS (Bangtan Sonyeondan/Bangtan Boys) baru saja mengadakan konferensi pers setelah meraih penghargaan di ajang Billboard Music Awards (BBMA) 2017, di Seoul, Korea. Dalam acara itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang setia memberikan dukungan.



Pihak Big Hit Entertainment yang menaungi BTS mengungkap pencapaian tersebut membuktikan kepopuleran boy band asal Korea Selatan itu. Mereka baru sadar jika popularitas artis di media sosial menentukan popularitas mereka secara keseluruhan di Amerika Serikat (AS).



“Penghargaan ini sangat berpengaruh pada karier BTS di masa depan. Ternyata tingkat popularitas artis di berbagai SNS (social networking sites) bertindak sebagai ukuran popularitas artis di industri musik AS,” tutur pihak Big Hit Entertainment seperti dilansir Koreaboo, Selasa 30 Mei 2017.



Big Hit Entertainment memuji kesetiaan penggemar, A.R.M.Y, yang terus memberi dukungan kepada BTS. Billboard bahkan menilai kekompakan A.R.M.Y sebanding dengan penggemar grup musik rok legendaris Inggris, The Beatles.



“A.R.M.Y memiliki kekompakan dan kesetiaan yang sangat kuat. Billboard bahkan membandingkan mereka dengan penggemar The Beatles. Mereka memiliki pengaruh yang luar biasa atas kepopuleran BTS,” sambung sumber yang sama.



Meski telah berhasil meraih penghargaan bergengsi di BBMA 2017, BTS justru tidak ingin berkarier di industri musik AS. “Kami tak ingin berkarier di AS. Kami adalah artis Korea, jadi kami merasa lebih cocok bernyanyi dalam bahasa Korea,” tutur Rap Monster.



Rap Monster menambahkan, sejak kali pertama berkarier, ia dan teman-temannya tak pernah bermimpi mendapat penghargaan bergengsi BBMA. Mereka hanya melakukan hal terbaik untuk menghibur penggemar.



“Sejak 2013, kami tak pernah bermimpi menang di BBMA. Kami hanya berusaha menyuguhkan penampilan terbaik agar penggemar puas,” sambung Rap Monster