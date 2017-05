Wih, Gempi Ternyata Jago Nyanyi Lagunya Bruno Mars

JAKARTA - Kemampuan bernyanyi Gempita Nora Marten telah terlihat di usia saat ini yang memasuki angka 2,5 tahun. Gisel mengatakan bahwa putrinya mudah menghafal lagu dari apa yang didengar dari lingkungannya.

"Kalau semua anak di usia segini lagi sukanya nyanyi. Yang pasti ingetannya oke untuk nyanyi. Lumayan nada-nadanya kadang bener (dan) kadang eror," ujar Gisel saatnya dijumpai di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (31/5/2017).

Istri Gading Marten ini mengungkapkan bahwa dalam kesehariannya ia mempertontonkan lagu-lagu anak. Bahkan, Gempi saat ini sedang menggemari lagu Bruno Mars berjudul That's What I Like.

"Kita sebenarnya cuma tontonin lagu apa anak anak. Kebetulan omanya juga suka nyanyi. Gempi lagi suka lagunya Bruno Mars That's What I Like," pungkas Gisel disahut Gempi yang menyanyikan salah satu bait lagu.

Mengingat kesukaan Gempi dengan lagu penyanyi dewasa membuat penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut mengaku tak membatasi kegemaran anaknya.

"Aku sih enggak terlalu naif harus denger lagu anak anak semua, yang penting imbang," tambahnya.