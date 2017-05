Justin Bieber Hingga Coldplay Meriahkan Konser Amal Ariana Grande untuk Korban Bom

LOS ANGELES - Tragedi bom bunuh diri di konser Ariana Grande meninggalkan luka yang mendalam. Namun, penyanyi 23 tahun itu memastikan bakal kembali menggelar konser pada 4 Juni mendatang di Manchester. Tak sendirian, Grande turut mengajak rekan sesama musisi untuk ikut manggung bersama.



E!News mengabarkan sejumlah nama seperti Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry, Usher hingga Pharell Williams dipastikan tampil pada pegelaran konser amal bertajuk One Love Manchester. Pertunjukan sendiri akan berlangsung di Emirate Old Trafford Cricket Ground, Manchester.



Konser yang menggandeng para musisi dunia itu akan disiarkan secara langsung oleh BBC Televisian. Untuk tiket sendiri akan dijual mulai 1 Juni 2017. Kabar baiknya, para penggemar yang menonton konser Grande pada 22 Mei lalu dipastikan akan mendapatkan tiket nonton gratis.



Hasil dari pertunjukkan akan didonasikan kepada para korban melalui We Love Manchester Emergency Fund. Grande berharap bantuan darinya dan kawan-kawan itu dapat bermanfaat bagi para korban.



Sementara itu, bom bunuh diri sendiri terjadi di konser Ariana Grande lebih tepatnya di Manchester. Imbas dari kejadian 22 Mei 2017 itu 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Beruntung, sekitar 16 orang yang diduga terkait dalam perencanaan bom bunuh diri sudah ditahan aparat kepolisian setempat.