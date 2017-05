Cerita Agatha Chelsea Bawakan OST Shimajiro A Wonderful Adventure

JAKARTA - Penyanyi Agatha Chelsea kembali dipercaya untuk mengisi soundtrack film. Setelah film Me VS Mami, kali ini ia ikut menyumbangkan suara untuk kartun asal Jepang Shijimaro A Wonderful Adventure yang hadir di MNC Kids dalam bahasa Indonesia berjudul Jump Up.

Gadis berambut panjang ini mengaku bangga bisa ikut terlibat dalam proyek ini mengingat ia juga memggemari kartun dan lahir di industri hiburan lewat ajang pencaria bakat anak yaitu Idola Cilik.

"Karena memang aku suka banget kartun sampai sekarang masih suka nonton kartun. Memang aku juga dari kompetisi lagu anak-anak sampai sekarang pengen banget melestarikan lagu anak-anak. Senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa ngisi soundtrack," ujar Chelsea di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (31/5/2017).

Lantunan suara Chelsea juga diselingi oleh para dubber tokoh anak-anak dalam kartun tersebut. Perubahan suaranya yang mulai matang terasa dalam lagu ini.

"Yang aku bersyukur banget adalah walaupun aku sekarang suara aku enggak se-childish seperti mereka, cuma mereka bisa menyesuaikan sama suara aku biar tetap masuk," jelasnya.

Kembali menyanyikan lagu anak membuatnya merasa kesulitan memgingat usia yang memasuki angka remaja 15 tahun.

"Sekarang balik ke anak-anak lagi, mungkin ada kesulitan karena kebiasaan nyanyi lagu remaja. Tapi enjoy banget. Karena dari dulu aku juga nyanyinya lagu anak-anak," tambahnya.

Di samping itu kartun Shimajiro A Wonderful of Adventure akan tayang di Indonesia pada 3 Juni 2017 pukul 07.30 WIB setiap hari Sabtu. Para penggemar kartun edukasi asal Jepang ini bisa menyaksikan lewat saluran MNC Kids di Indovision.