Adam Wingard Resmi Ditunjuk Jadi Sutradara Godzilla vs Kong

LOS ANGELES – Selesai sudah pencarian sutradara film Godzilla vs Kong oleh tim produksi. Warner Bros dan Legendary Entertainment telah menunjuk Adam Wingard sebagai sutradara film yang mempertemukan Godzilla dan King Kong tersebut.

Film-film monster seperti Godzilla vs Kong sejatinya bukanlah genre yang biasa digarap oleh Wingard. Selama ini, Wingard dikenal mengarahkan film-film horor seperti A Horrible Way to Die, V/H/S, dan The ABCs of Death. Salah satu film tersuksesnya tentu saja Guest yang dibintangi Dan Stevens.

Sebelum sepakat mengarahkan Godzilla vs Kong, Wingard diketahui sibuk menjadi sutradara reboot Blair Witch. Wingard jugalah yang menyutradarai film TV adaptasi manga populer Jepang yang diproduksi Netflix, Death Note.

Di sisi lain, Godzilla vs Kong juga telah menunjuk Terry Rossio sebagai penulis skenario. Rossio yang dikenal menulis skenario Pirates of the Caribbean akan menjadi penulis skenario utama dengan dibantu Patrick McKay and J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin, dan Jack Paglen.

Belum ada detail tentang plot cerita di Godzilla vs Kong yang dijadwalkan rilis 22 Mei 2020. Yang pasti film ini akan mempertemukan dua sosok legendaris, Kong dan Godzilla yang sudah memiliki film solo masing-masing sebelumnya. Film Godzilla diluncurkan 2014 silam, sementara Kong: Skull Island baru rilis 2017 ini. Demikian dirilis Hollywood Reporter.