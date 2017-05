Inikah Logo Resmi Jurassic World 2?

LONDON – Proses syuting Jurassic World 2 di London, Inggris telah selesai. Tim produksi sendiri sudah menggelar pesta menandai berakhirnya syuting di Inggris. Yang menarik, dalam pesta tersebut, beredar gambar diduga logo resmi Jurassic World 2.

Gambar diduga logo Jurassic World 2 itu ramai beredar di media sosial. Dalam gambar terlihat tulisan Jurassic World masih menggunakan model huruf yang sama dengan sekuel-sekuel Jurassic Park lainnya dengan latar belakang hitam.

And that's a wrap for Jurassic World 2 in England!!!!!! Next stop, Oahu!!! pic.twitter.com/AzFddZ9XK7