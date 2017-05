Ramadan Berkah, Star Media Nusantara Gelar Kegiatan CSR

JAKARTA - Di bulan Ramadan, Star Media Nusantara (SMN) menggelar kegiatan CSR yang bergerak di bidang sosial. Menurut Direktur SMN, Hendra Hermansyah, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang selalu diadakan saat puasa setiap tahunnya.

"Ini kegiatan rutin kami dari Star Media Nusantara. Aktivitas sosial yang kami ambil momennya di bulan puasa," ujar Hendra, saat ditemui di lokasi penyelenggaraan CSR di Hotel Sari Pan Pacific, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Tahun ini, SMN mengusung tema "Share The Spirit of Ramadan with Star" dalam kegiatan CSR yang diadakan. Bekerjasama dengan MNC Channel, SMN ingin berbagi rasa suka cita dengan anak-anak kurang beruntung di bulan penuh berkah ini.

"Kita ingin di bulan suci ini selain menambah amal ibadah kita juga ingin berbagi rasa suka cita dengan anak-anak yang mungkin kurang beruntung. Cara kita berbagi menggunakan hiburan karena kita punya talent," terang Hendra Hermansyah.

Untuk kegiatan CSR tahun ini, SMN menghadirkan sejumlah talent yang terdiri dari penyanyi, komedian, dan pesulap. Nama-nama seperti Mahesya, Siti Liza, Diego Robbana, Febri serta duo Gerbang datang menampilkan performa terbaik mereka untuk menghibur para tamu undangan.