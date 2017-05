FOTO: Ultah ke-51, Netizen Puji Kecantikan Titi DJ

JAKARTA – Diva pop Indonesia, Titi Dwijayati alias Titi DJ baru saja berulang tahun ke-51, Sabtu (27/5/2017). Di usia yang tak lagi muda, ia sangat bahagia bisa merayakan hari spesial itu dengan orang-orang terdekat. Ia merayakan momen bahagia itu bersama keluarga dan teman-temannya dengan sederhana.

Kemeriahan pesta ulang tahun Titi terlihat dari sederet foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @ti2dj pada Senin 29 Mei 2017.

β€œBahagia walaupun hanya pesta kecil, memang tidak mau besar2an. Jadi yang diundang hanya tetangga2&kel, manager&ortunya, TDJ management&kel, Dara Jana, anak2 band&singer, Fabpeople&family, calbes&kel hihi, bersama anak2 sy, pacar2nya, kakak adik, ART2, dan satpam2. Ada photobooth dan photobox supaya bisa langsung dibawa pulang foto2nya. Terima kasih semuanya,” tulis Titi pada keterangan foto.

Berbagai doa untuk Titi mengalir deras melalui kolom komentar.

β€œHappy birthday mbak Titi. Keep beautiful inside out, all the best for you,” tulis @mi2grace.

β€œHappy belated birthday mba @ti2dj, panjang umur, sehat, bertambah2 bahagia dan sejahtera, amin,” sambung @meuthiazrizki.

β€œSelamat ulang tahun mbak Titi. Semoga makin sukses dan cantik. Pokoknya semoga diberi yang terbaik baik dalam karier dan kehidupan, amin,” lanjut @nelsonmora.

Tak hanya mendoakan, netizen juga memuji kecantikan Titi yang tak memudar di makan usia.

β€œAwet muda banget, siapa yg nyangka kalo umurnya udah 51. Cantik banget kayak anak muda, bisa kalah saing ini, hahaha,” kelakar @helopanda.

β€œMakin tua malah makin cantik, makin legit. Kece pokoknya semoga panjang umur dan sehat selalu ya mbak,” sambung @awaludin.