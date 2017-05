Beyonce Tampil Glamor dengan Jas Michael Jackson Seharga Rp66 Juta

JAKARTA - Beyonce merupakan salah satu selebritas Hollywood yang gemar tampil glamor. Tak heran jika dalam setiap kesempatan, pelantun Single Ladies ini selalu dikelilingi beragam barang mewah mulai dari ujung rambut hingga kaki.



Seperti halnya yang terlihat baru-baru ini, istri Jay Z tersebut terlihat glamor dengan kostum bertema Prince dan Michael Jackson saat menghadiri ulang tahun aktris cantik Jessica Alba. Beyonce tak lupa mengunggah tampilannya tersebut ke dalam website dan akun Instagram pribadinya.



"Kilas balik ke pesta MJ+Prince, kristal dan ruffle serta screw mix oleh Derek Dixie," tulis keterangan foto yang diunggah Beyonce seperti dilansir dari People.



Dalam salah satu video, dengan latar belakang musik Michael Jackson berjudul Rock With You, wanita 35 tahun ini terlihat mengenakan jaket rhinestone metalik Any Old Iron seharga Rp66 juta. Ia pun tampil menarik dengan padu padan yang pas.



Ibu dari Blue Ivy ini memadukan jaket tersebut dengan gaun mini model ruffle tanpa lengan berwarna hitam. Sementara untuk alas kaki, ia menggunakan sandal hak berwarna senada dengan jaket. Untuk melengkapi penampilannya, Beyonce juga menggunakan topi custom Gladys Tamez Millinery berwarna hitam.