VIDEO: Tingkah Lucu Gempi Takut Kompres Instan

Dianya ga mau pake, ditempel2in doang ke orang lain.. ke mama isel, k bunny, padahal udh ga ad yg sakit jg.. hihi.. gayanya sok banget mau ngerawat, padahal takut sama kompresan instant nya๐Ÿ˜‚

