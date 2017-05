Cie, Kourtney Kardashian Jatuh Cinta pada Younes Bendjima

LOS ANGELES - Hubungan antara Kourtney Kardashian dengan Younes Bendjima semakin mesra saja. Setelah sempat keduanya kepergok bersama dan begitu mesra, diam-diam Kourtney jatuh cinta pada seorang mantan petinju tersebut.

Dilansir Aceshowbiz, walau umurnya terlampau jauh dengan Younes Bendjima, Kourtney ingin hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Kourtney pun akan bersiap memperkenalkan Younes pada keluarganya.

"Kourtney jatuh cinta dengan Younes dan siap untuk menjalin hubungan dengannya sampai ke tingkat berikutnya," kata salah seorang sumber pada Hollywood.com.

Tak sampai disitu, bahkan wanita 38 tahun itu mengundang Younes ke Calabasas untuk ada didekatnya dan bisa bertemu dengan keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa Kourtney tak ingin hubungannya dengan Younes berakhir begitu saja. Kourtney pun sangat bahagia bisa bersama Younes Bendjima.

"Dia meminta Younes untuk tinggal bersamanya dan bertemu keluarganya," tukas sumber.

Sebelumnya bintang Keeping Up with the Kardashians itu telah didukung hubungannya, oleh sang saudara yakni Kim Kardashian. Kim sangat senang melihat kedekatan Kourtney dengan mantan petinju itu.