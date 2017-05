Sofia Richie Jawab Gosip Kencan dengan Scott Disick

LOS ANGELES - Kedekatan antara Scott Disick dengan Sofia Richie kini menjadi perbincangan paling hangat di jagat maya. Dua sejoli beda generasi itu tertangkap kamera tampil mesra saat menikmati waktu santai bersama di kapal pesiar di Cannes, Perancis.



Kontan saja rumor pun langsung menyeruak dengan cepat. Mantan kekasih Justin Bieber itu langsung digosipkan sedang menjalani hubungan dengan Scott. Tak mau isu semakin meluas, Sofia pun langsung angkat suara.



Remaja 18 tahun itu menegaskan tak ada yang spesial antaranya dengan mantan Kourtney Kardashian tersebut, Mereka hanya berteman.



"Just so everyone can get their panties out of their asses. Scott and i are just homies #relax," katanya di Twitter.

Just so everyone can get their panties out of their asses, Scott and I are just homies #relax — Sofia Richie (@sofiarichie) May 28, 2017

Dalam foto yang beredar, baik Scott dan Sofia memang kepergok saling melontarkan candaan satu sama lain. Mereka juga tertangkap kamera saling menggoda. Sejatinya ini bukan kali pertama Scott bermain-main dengan para gadis.Dilansir E!News , Pria 34 tahun itu juga sempat menghabiskan waktu bersama blogger asal Inggris Maggie Petrova dan model berusia 19 tahun Ella Ross pada 26 Mei 2017 lalu. Selanjutnya, Scott juga kepergok bermesraan dengan Bella Thorne saat hendak menghadiri ajang Film Cannes Festival 2017.