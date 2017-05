Cara Harry Styles Semangati Anak Korban Konser Ariana Grande

MANCHESTER - Ledakan bom di konser Ariana Grande menyita perhatian berbagai kalangan termasuk kalangan selebriti. Salah satu di antaranya datang dari personel One Direction, Harry Styles. Mantan kekasih Taylor Swift tersebut ternyata begitu bersimpati dengan tragedi yang menewaskan 22 korban itu.



Pria asal Inggris itu bahkan secara pribadi menghubungi salah satu korban yang selamat dalam tragedi mengenaskan tersebut. Harry menelefon korban luka-luka yang berusia 14 tahun, Freya Lewis.



Dikutip dari E!News, pelantun tembang Drag Me Down itu memberikan semangat kepada Freya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan ucapan 'i love you'.



"Telefonnya berdering dan itu adalah dari Harry Styles. Freya terbangun dan Harry bilang dia mencintainya, dia bilang dia mencintainya," ungkap salah seorang sumber.



Sementara itu, Freya sempat mengalami kondisi kritis sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Anak Royal Manchester. Remaja tersebut diketahui menjalani operasi 10 jam lebih. Ia juga mengalami patah tulang dan luka bakar akibat ledakan.



Di samping itu, bom bunuh diri sendiri terjadi di konser Ariana Grande lebih tepatnya di Manchester. Imbas dari kejadian 22 Mei 2017 itu sekitar 16 orang yang diduga terkait dalam perencanaan bom bunuh diri sudah ditahan aparat kepolisian setempat.