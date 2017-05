Netizen Kerap Bandingkan Attitude Via Vallen dan Ayu Ting Ting

JAKARTA - Munculnya nama Via Vallen sebagai pemenang disalah satu ajang penghargaan, dan menyingkiran nama Ayu Ting Ting, menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat. Pasalnya, pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur ini mulai dibanding-bandingkan oleh para netizen.



Tidak hanya soal prestasi, soal attitude kedua pedangdut ini saling menuai kritikan dari netizen. Mereka bahkan ramai-ramai membanjiri akun Instagram milik Via Vallen dan mulai membading-bandingkannya dengan pelantun Geboy Mujaer tersebut.



Namun sikap Via Vallen yang tenang, membuat dirinya enggan mengambil pusing persoalan tersebut. Pelantun Selingkuh ini bahkan menerima berbagai kritikan karena dirinya sadar bahwa kini ia telah menjadi seorang publik figur.



"Kayaknya terlalu berlebihan sih merekanya (membandingkan attitude)," ungkap Via Vallen yang ditemui dikawasan Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2017.



"Cuma ya dibalikin lagi. Kita sebagai public figure diomongin kayak gitu ya emang sudah wajar. Kalau memang enggak mau diomongin, ya enggak usah jadi publik figur, gitu saja sih," sambungnya.



Sebagai publik figur, pedangdut berusia 25 tahun ini mengaku sempat terganggu dengan perlakuan penggemar dan haters yang suka membanding-bandingkannya dengan Ayu Ting Ting.



Ia kini bahkan mengaku sering mengolah lebih dahulu apa yang ingin dirinya tulis di media sosial, sebelum mengunggahnya. Hal tersebut ia lakukan lantaran banyak netizen yang sering menyangka bahwa dirinya menyindir seseorang.



"Sempat keganggunya gini, kan Via kadang-kadang suka iseng bikin caption dari dulu. Cuma sekarang jatuhnya kalau segala sesuatu yang dilakuin Via di medsos jatohnya nyindir inilah itulah," paparnya.



"Jadi mau bikin ini mikir dulu, ah ntar gini lagi," tutupnya.