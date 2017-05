Reaksi Via Vallen Kerap Dibandingkan dengan Ayu Ting Ting

JAKARTA - Nama Via Vallen mendadak menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut lantaran dirinya kini mulai sering dibanding-bandingkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting.



Menanggapi hal tersebut, wanita 25 tahun ini mengaku tak terlalu ambil pusing. Ia bahkan mengaku bahwa hubungannya dengan ibunda dari Bilqis Khumairah Razak tersebut baik-baik saja, dan tak ada masalah meski sering dibanding-bandingkan.



"Kalau dibandingin gitu Via sendiri ambil positifnya, yang penting Via sama Ayu enggak ada masalah. Orang mau ngomong gimana terserah, yang penting Via tahu Via sama Ayu enggak ada masalah," ungkap Via Vallen yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2017.



"Kalau mereka ngomongin Via, ya mungkin sekarang posisinya Via sekarang lebih bagus, lebih baik lagi, jadi mereka ngomongin. Wajar sajalah enggak apa-apa mereka ngomongin," sambungnya.



Meski begitu, pelantun Selingkuh ini menyatakan bahwa dirinya sempat kaget lantaran para penggemarnya dan Ayu Ting Ting membanding-bandingkan mereka. Namun ia berharap agar hal tersebut tidak membuat pertemanannya dengan Ayu menjadi bermasalah.



"Sempat (kaget dibandingin), karena takutnya namanya manusia kan kita enggak tahu. Nanti mereka bisa tersinggung atau enggak," paparnya.



"Takutnya yang sana jadi enggak enak sama Via karena dikira kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak ada masalah," tandasnya.