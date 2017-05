Fans Girang Indonesia Bakal Kedatangan Day6

JAKARTA - Indonesia terus menjadi negara yang didatangi oleh para Idol Korea Selatan. Kali ini band papan atas Korea Day6 akan menyapa penggemar Indonesia.



Melalui akun twitter resminya, promotor telah mengkonfirmasi band yang terdiri dari Sungjin, Jae, Young K, Wonpil, dan Dowoon bakal tampil menyapa penggemar pada Agustus mendatang.



"DAY6 will meet you in Jakarta this August 2017. Stay tuned!!! Keep on saving. #DAY6INJKT," cuitnya.



Sementara, untuk harga tiket dan seatplan akan segera diumumkan. Tentunya para penggemar sangat menantikan harga tiket yang akan dirilis oleh promotor.



Kehadiran DAY6 ini tentu menjadi angin segar untuk pendukungnya. Maklum saja, selama berdiri, kelompok musik perempuan ini belum pernah datang ke Indonesia.



Seperti diketahui, DAY6 adalah band rock Korea Selatan yang dibentuk JYP Entertainment. Grup terdiri dari lima anggota yakni Sungjin, Jae, Young K, Wonpil, dan Dowoon. Mereka debut dengan mini album, The Day, pada 7 September 2015.