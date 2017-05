FOTO: Promotor Konfirmasi DAY6 Bakal Manggung di Jakarta

JAKARTA - Tahun ini bisa dibilang tahunnya para K-POPers Indonesia. Betapa tidak, para bintang hallyu berbondong-bondong menggelar konser maupun fanmeeting di Tanah Air. Bukan hanya dari kalangan boyband maupun aktor ternama, band asal Negeri Gingseng pun rupanya bakal unjuk gigi di Jakarta dalam waktu dekat.

Apabila sebelumnya CNBLUE telah dikonfirmasi akan menghelat konser pada Juli mendatang, kini giliran band rock besutan JYP Entertainment, DAY6. Band beranggotakan lima personel itu dijadwalkan manggung di Ibu Kota pada Agustus 2017 nanti.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pihak promotor, MecimaPro. Melalui akun twitternya, mereka membenarkan DAY6 akan menambah daftar panjang K-Pop yang tampil di Jakarta sepanjang tahun 2017 ini.

"DAY6 will meet you in Jakarta this August 2017. Stay tuned!!! Keep on saving. #DAY6INJKT," kata MecimaPro pada Senin (29/5/2017).

DAY6 will meet you in Jakarta this August 2017. Stay tuned!!! Keep on saving. #DAY6INJKT — MCP (@mecimapro) May 29, 2017

Hingga berita ini diunggah belum ada informasi lebih lanjutan ihwal kedatangan kelima member termasuk Sungjin, Jae, Young K, Wonpil dan Dowoon itu. Soal apakah mereka akan menggelar konser atau hanya sekadar fanmeeting, pihak promotor akan mengabarkan lebih lanjut..

Kendati demikian, para penggemar tetap mengantisipasi dan menanti penampilan perdana DAY6 di Jakarta.