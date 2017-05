Nih Alasan Ji Chang Wook Tolak Cinta Nam Ji Hyun

SEOUL - Drama Suspicious Partner yang dibintangi Ji Chang Wook dan Nam Ji Hyun terus jadi bahan perbincangan di media sosial setelah memasuki episode krusial yang menunjukkan beberapa adegan yang menguras air mata. Hal itu termasuk saat Chang Wook tolak cinta Ji Hyun.

Dilansir Sindonews dari Dramafever, Senin (29/5/2017), Ji Chang Wook yang berperan sebagai No Ji Wook menolak cinta dari Nam Ji Hyun yang berperan sebagai Eun Bong Hee. Hal itu bermula saat ia mengantarkan mantan kekasihnya, Eun yang tinggal satu rumah dengan No mengkhawatirkannya. Hingga akhirnya No yang merupakan Ji Chang Wook Tiba di rumah.

Setelah tiba dirumah, Eun pun langsung memeluk No dan mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai dirinya. Sayang, No dengan tegas menolak cinta Eun.

Episode tersebut membuat beberapa penggemar drama Korea merasa sedih. Mengingat, mereka menginginkan No dan Eun menjadi sepasang kekasih.

Suspicious Partner sejatinya menceritakan No Ji Wook (Ji Chang Wook) seorang jaksa yang sulit diprediksi, bertemu dengan pekerja magang di kejaksaan Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun) yang optimis. Dan mereka berdua menjadi dekat satu sama lain, karena beberapa kejadian misterius yang membuat keduanya kerap bersama.

Namun, di sisi lain terdapat pembunuh yang terkena amnesia mencoba mengancam kehidupan mereka. Drama ini tayang setiap Rabu dan Kamis, dan memiliki enam belas episode.