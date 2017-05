Bukan Suami, Andi Soraya Pastikan Pria Dalam Foto Adalah Kekasih

JAKARTA - Telah membantah isu pernikahan dengan seorang pria bule lantaran mengunggah foto pada akun Facebooknya, aktris Andi Soraya memastikan kalau hubungannya dengan pria tersebut adalah hanya pasangan kekasih.

Wanita 40 tahun tersebut mengungkapkan sudah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih selama satu tahun, dan foto itu diunggah sebagai tanda perayaan hari jadi mereka.

"Hubungan sih masih, tapi bukan hubungan pernikahan," ucapnya melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Senin (29/5/2017).

"Anniversary jadian doang. Ya ampun kenapa melebar ke yang aneh-aneh yah?" timpalnya.

Mantan istri Steve Emmanuel ini pun tak ingin memperpanjang klarifikasinya untuk membantah kabar tersebut. Andi sudah tak memusingkan anggapan orang-orang mengenai isu pernikahannya.

"Enggak perlu. Enggak ada waktu juga lah. Sudah biarin saja. Males nanggepin," tutupnya.

Seperti diketahui, gosip pernikahan terbaru Andi Soraya beredar setelah ada foto dirinya dengan seorang pria. Caption dalam foto menuliskanhal yang menyatakan kalau mereka telah menikah.

"We've came to the place where love first found us . 'Happy 1st wed Anniversary' feb 21," tulisnya dalam keterangan foto.