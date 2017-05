Kalina Octarany Menikah, Pesan Haru Deddy Corbuzier: If You Happy, I'm Happy

JAKARTA – Keberanian Deddy Corbuzier menghadiri pernikahan mantan istrinya, Kalina Octarany, pada Jumat 25 Mei 2017 perlu diacungi jempol.

Tidak hanya sekedar datang, Deddy bahkan sempat memberikan pesan kepada sang istri. Ia bahkan mengucapkan kata selamat kepada pasangan yang membina hubungan asmara sejak kurang lebih enam bulan lalu.

"Mas Deddy mengucapkan selamat ya," ujar Hendra yang ditemui dikawasan Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

"Tiga hari sebelum saya menikah, saya sempat ketemu dulu malamnya, baru mas Hendra ketemu sama dia. Siangnya dia cuma bilang gini, 'If you happy i'm happy'. Kebahagiaan aku juga kebahagiaan dia. Karena bagaimanapun, dia aku anggap sebagai kakak, apapun yang terjadi sama adiknya pasti seorang kakak ingin yang terbaik. Pas hari H, pas akad nikah kita, saya peluk dia dan saya bisikin ke dia, 'Thank you for everything'," sambung Kalina.

Bagi Kalina, Deddy Corbuzier sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Dimana sebelum ada sosok Hendra, ia lah yang selalu berusaha melindungi ibu satu anak ini dari segala macam bahaya.

Ia bahkan mengaku bersyukur bisa memiliki suami seperti Hendra, yang menerima keadaannya dengan hubungan komunikasi yang cukup baik dengan sang mantan suami. Bahkan ia kini berusaha untuk sedikit mengubah kebiasaannya yang demi menjaga kepercayaan sang suami.

"Sebelum ada mas Hendra, mas Deddy itu seperti kakak saya yang melindungi saya. Kalau ada orang yang menyakiti saya harus berhadapan dulu sama dia. Sekarang tanggung jawab itu sudah beralih ke dia (Hendra), tapi ibaratnya selamanya kita akan selalu berkeluarga, tidak ada yang beda. Alhamdulillah saya punya dia yang bisa mengerti, yang bisa menerima keadaan saya dengan mas Deddy," paparnya.

"Saya enggak mau kehilangan sesuatu yang saya sudah miliki dan itu sudah terbina dengan baik. Balik lagi untuk siapa, untuk Azka. Karena Azka kan dekat banget sama papanya. Kalau saya musuhin papanya gimana dong, dan dia (Hendra) juga bilang jangan ada perubahan, tapi ada hal-hal tertentu yang harus saya ubah untuk menjaga kepercayaannya," tandasnya.