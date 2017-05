​FOTO: Shah Rukh Khan Terharu si Kecil AbRam Punya Banyak Fans

NEW DELHI - Paras imut nan ganteng AbRam Khan memang sudah bukan rahasia lagi. Anak ketiga Shah Rukh Khan dan Gauri Khan yang kerap nampang di media sosial itu memang seringkali jadi sasaran pujian netizen.



Namun, Shah Rukh Khan tidak menyangka ulang tahun AbRam juga disambut meriah. Selepas ulang tahun AbRam pada 27 Mei 2017, Shah Rukh Khan menyampaikan pesan haru melalui Twitter.



"Kurasa hanya orangtua yang paham bagaimana mencintai anaknya...banyaknya pesan untuk AbRam membuatku sadar kalian sayang dia juga. Aku sangat senang," tulis Shah Rukh Khan.

I felt that only parents know how to love their child…the overwhelming msgs for AbRam make me realise u all lov him so much too. Grateful.