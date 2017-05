Lama Tak Terdengar, Andi Soraya Sudah Menikah Lagi?

JAKARTA - Rupanya Andi Soraya menyimpan sebuah kabar bahagia. Lama tak terdengar, dirinya diduga telah berbahagia dengan seorang suami.

Sebuah akun Facebook bernama Blue Sunset menampilkan foto Andi dengan sang pujaan hati baru, tertanggal 21 Februari 2017. Menurut keterangan foto itu, tanggal tersebut menandakan bahwa hubungan pernikahan mereka telah berjalan setahun lamanya.

"We've came to the place where love first found us . 'Happy 1st wed Anniversary' feb 21," tulis akun tersebut.

Akun itu diduga sebagai akun Facebook asli milik Andi. Pasalnya, beberapa foto yang sifatnya sangat pribadi juga terpampang, seperti foto keluarga dan video live Andi sendiri.

Tentunya kabar tersebut jadi kabar bahagia bagi para netizen yang melihatnya. Pasalnya, Andi sempat dua kali gagal menjalani mahligai rumah tangga dengan Ahmad Kurnia Wibawa dan Rudi Sutopo. Permasalahannya dengan Rudi Sutopo masih berlarut.

Banyak netizen yang berharap itu jadi hubungan pernikahan terakhir Andi. "Happy Anniversary to both of you. May Allah fill you both with Love and Barokah. Aamiin ya robbal alamiin," tulis seorang netizen.