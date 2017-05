FOTO: Ucapkan Selamat Puasa, Maria Ozawa Teringat Nikita Mirzani

MANILA - Maria Ozawa salut dengan usaha umat Muslim dengan berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tetapi, nuansa Ramadan justru mengingatkannya dengan seorang teman yang tidak kalah seksinya, yaitu Nikita Mirzani.

Kebanggaan Maria Ozawa itu berasal dari pengakuannya bahwa ia tidak bisa berpuasa bahkan seharipun.

"Happy Ramadan!! Too all the people who's starting the fasting today for one month ! I salute you guys !" tulis Maria Ozawa di Instagram baru-baru ini.

Entah kenapa, hal itu mengingatkannya akan Nikita Mirzani. Di bagian penutup keterangan foto unggahannya itu, ia juga menulis,

"Mengingatkanku tentang kamu na @nikitamirzanimawardi_17."

A post shared by Maria.Ozawa (@maria.ozawa) on May 27, 2017 at 7:08am PDT

Sementara itu, foto yang diunggahnya hanya bertuliskan "Happy Ramadan".

Berbeda dengan unggahan Niki yang sempat mengundang komentar nyinyir, Maria Ozawa justru dihujani komentar positif. Beberapa terlihat memintanya mengunggah foto berhijab.

"@maria.ozawa can i request a picture of you in hijab for this ramadan?," tulis seorang netizen.

"@maria.ozawa thank you so much... Respect from other moeslim πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," tulis netizen lain.