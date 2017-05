FOTO: Pose Maia Estianty dengan Chris Hemsworth Bikin Heboh

JAKARTA - Liburan ke Monaco yang dilakukan penyanyi Maia Estianty menjadi momen bahagia untuknya tapi tidak bagi para netizen. Sebab mantan istri Ahmad Dhani tersebut sempat bertemu bahkan foto bersama aktor asal Australia, Chris Hemsworth dan membuat warga net heboh.

Hal ini diunggah di akun instagram pribadinya dan sontak membuat para netizen iri. Sebab diketahui sebelumnya, ibu tiga orang anak ini sudah beruntung karena sempat berpose dengan dua DJ ternama, David Guetta dan Martin Garrix.

"Mantap jiwa nyonyah.. kemarin-kemarin ketemu sama Martin Garrix sama David Guetta dan sekarang ketemu sama Chris Hemsworth," tulis @novittaangie.

"Ini mah bikin jeullllleeeeuuuusss banget mas thor," sambung akun @fennyanggrainie08 lengkap dengan emoticon menangis.

Dari foto yang diunggah Maia, ia dan aktor Hollywood ternama ini tampak begitu akrab. Ada beberapa kali posting yang dilakukan oleh wanita asal Surabaya, Jawa Timur ini.

Maia Estianty dan Chris Hemsworth mengenakan kostum senada berwarna putih. Dalam keterangan fotonya, Maia menjelaskan sikap Chris kepadanya juga pesan agar netizen tidak cemburu dengan hal ini.

"Watching race togetjer with @chrishemsworth @tagheur VIP Loge. Thank you Chris, you are so humble!! #tagheuer #monaco #grandprix #chrishemworth #maiaestianty #diarymaia (jangan pada jeles yaaa)," tulis Maia.