Mabuk, Song Joong Ki Akui Suka Manja dengan Sang Ayah

SEOUL - Song Joong Ki merupakan anak kesayangan dari ayahnya. Joong Ki pun diketahui sering bermanja dengan ayahnya saat melakukan waktu santainya.



Hal itu diungkapkan oleh Penyanyi Kim Heung Gook. Saat itu, penyanyi itu hadir sebagai bintang tamu dalam sebuah acara video musik. Ia pun membeberkan sosok Song Joong Ki saat berada dekat dengan ayahnya.



Penyanyi sekaligus presenter ini menyebutkan bahwa sang Ayah sangat perhatian dengan Joong Ki. Bahkan saat sang aktor utama Descendants of The Sun (DOTS) sedang mabuk.



"Saya sangat kenal dekat dengan ayah Song Joong Ki. Waktu itu Song Joong Ki sedang mabuk, dan ternyata sang Ayah yang membawanya dan merangkulnya sampai ke rumah. Ayah (Song Joong Ki) memang sangat perhatian kepada anak-anaknya," ujar Kim seperti dikutip Soompi.



Sementara, aktor berusia 31 tahun ini bersiap kembali dengan film terbarunya, The Battleship Island. Film ini akan segara tayang perdana pada Juli ini