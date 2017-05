Suzy Bae Nikmati Kerja Bareng Lee Jong Suk

SEOUL - Suzy Bae nampaknya sangat menikmati aktingnya dengan Lee Jong Suk. Dalam drama baru yang berjudul While Are You Sleeping ini Suzy Miss A terlihat antusias saat berakting.



Mengutip Forum Pann, berbagai adegan yang dijalankan Jong Suk dan Suzy pun tersebar. Apalagi saat keduanya melakukan beberapa adegan romantis.



Tentunya adegan ini membuat drama ini diprediksi bakal sukses. Mengingat drama ini dimainkan oleh beberapa pemain dengan popularitas tinggi.



Seperti diketahui, While Are You Sleeping ini akan memiliki genre fantasy romantis. Berawal dari seorang jaksa Jeong Jae Chan yang dimainkan oleh Lee Jong Suk. Jeong pun bertemu dengan seorang wanita bernama Nam Hong Ju yang dimainkan Suzy.



Wanita ini bisa melihat masa depan melalui mimpi. Usai bertemu, keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.



Nam Hong Ju, wanita yang tinggal di depan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Awalnya Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal dirumah dan menghindari masa depan tersebut.



Tetapi ia bermimpi mengenai Jeong Jae Chan dan melihat bahwa Jeong Jae Chan dapat membantunya merubah masa depan. Drama ini rencananya akan tayang pertengahan tahun ini melalui stasiun televisi SBS.