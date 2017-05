Duh, Tak Ada 'Cinta Biasa' di Film Love Actually

LOS ANGELES – Melanjutkan kesuksesaan karya sebelumnya, sutradara Richard Curtis siap meluncurkan sekuel spesial dari film Love Actually. Sayangnya film drama percintaan itu justru dibenci para fans akibat tak ada cinta di dalamnya. Nih maksudnya.

Jika Anda adalah penggemar berat film komedi romantis, pasti Anda kerap membayangkan apa yang terjadi usai pasangan di film yang Anda tonton berciuman atau bercinta di akhir film. Namun pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah mereka bahagia selamanya atau tidak?

Para penggemar komedi romantis buatan Richard Curtis yang dipenuhi aktor-aktris terkenal, Love Actually akan mendapatkan jawabannya. Dilansir BBC Indonesia, Senin (29/5/2017), pada perayaan Red Nose Day, pada 24 Maret lalu, sutradara dan penulis film itu menyatakan akan membuat sekuel pendek Love Actually. Jadi kita akan tahu pasangan mana saja di film itu yang tetap bahagia.

Namun, sebenarnya ada satu pertanyaan lain yang rasanya tetap tidak akan terjawab dalam sekuel film ini. Seberapa banyak di antara pasangan tersebut yang benar-benar bahagia dengan diri dan hubungannya?

Love Actually adalah karya debut penyutradaraan Curtis. Namun, dia sebenarnya sudah dikenal lama sebagai raja film komedi romantis Inggris berkat naskah untuk film The Tall Guy,Four Weddings and a Funeral dan Notting Hill.

Curtis bahkan menulis lagu cinta untuk The Troggs Love is All Around, yang dipopulerkan Wet Wet Wet dan sempat merajai tangga lagu Inggris selama 15 minggu. Namun penulis tidak menyakini apakah ada cinta di film Love Actually karyanya itu.

Menurut Curtis, tentu saja, ada 'sedikit' cinta di film ini. Misalnya kasih sayang seorang perempuan kepada saudara lelakinya yang tidak stabil, seorang duda yang bersimpati pada anak tirinya, dan bintang rock pecandu narkoba yang perhatian kepada manajernya.

Namun, tidak ada cinta romantis yang biasanya kita kenal. Tidak ada karakter di film itu yang berusaha memahami pasangannya dan menghargai kualitas diri “gebetannya”.

Tidak ada pula karakter yang diperlihatkan berbicara satu sama lain, mengenal diri masing-masing selama berjam-jam, lalu mulai mengagumi pasangannya. Dalam film justru menggambarkan karakter-karakter yang tertarik kepada orang yang bahkan jarang mereka ajak bicara.

Dalam karakter yang ada di film tersebut, Harry dan Sarah (Alan Rickman dan Laura Linney) jatuh cinta pada rekan kerja mereka (yang diperankan Heike Makatsch dan Rodrigo Santoro secara berturut-turut). Sementara itu, Jamie (Colin Firth) menyukai Aurelia (Lucia Moniz), Sam (Thomas Sangster) tertarik pada teman kelasnya Joanna (Olivia Olson).

Sedangkan Colin (Kris Marshall) terpesona dengan perempuan Amerika pertama yang dilihatnya. Dan Mark (Andrew Lincoln) suka dengan istri sahabatnya, Juliet (Keira Knightley).

Mark digambarkan ingin sekali menyerahkan kartu cinta di pintu rumah Juliet, padahal suaminya Peter (Chiwetel Ejiofor), sedang asyik duduk di dalam rumah. Apa yang akan dilakukan Mark jika seandainya Peter yang membuka pintu, akan terjawab di sekuel Love Actually.

"Bagiku, kau sempurna," tulis Mark di salah satu kartu yang ditulisnya. Tetapi yang tidak penonton ketahui adalah, mengapa Juliet sempurna. Diperankan oleh Keira Knightley, secara fisik ia sangat menawan.

Sama juga dengan fakta bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang disukai David dari Natalie atau Jamie dari Aurelia. Karena tidak ada dialog atau adegan yang memperlihatkan sesuatu muncul di antara mereka.

Tidak ada flirting

Bahkan hal terburuk tentang Love Actually adalah tidak adanya flirting. Curtis terkenal sebagai penulis naskah yang sangat verbal, penuh dialog. Dan dia seakan melupakan bahwa ketertarikan satu sama lain juga bisa muncul dari apa yang dikatakan, tidak hanya apa yang dilihat.

Dia juga tidak menampilkan flirting-flirting verbal yang menjadi kunci suksesnya film seperti It Happened One Night, Pillow Talk, The Apartement, dan When Harry Met Sally.

Contoh paling ekstrem dari cueknya Curtis terlihat dari karakter Jamie yang merupakan orang Inggris, dan Aurelia, seorang Portugis, yang bahkan tidak memahami bahasa satu sama lain.

Love Actually menampilkan dua karakter ayah yang memanggil putri-putrinya dengan istilah yang menyinggung bentuk fisik seperti ‘si tembem’ dan ‘Miss Dunki Donuts 2003’. Ada pula seorang penyanyi rock tua (Bill Nighy) yang berkali-kali menyentil betapa gendut manajernya (Gregor Fisher).

Ada pula karakter perdana menteri Inggris yang sedang diperkenalkan kepada seorang staf Downing Street bernama Terrence, dan dia langsung berkomentar "Saya punya paman bernama Terrence. Benci sekali sama dia. Dia cabul."

Sementara itu, bagian di mana karakter terlihat sopan dan berbudaya terjadi ketika dua orang pemeran pengganti (diperankan Martin Freeman and Joanna Page), yang saling bertukar candaan ringan ketika mereka harus bertelanjang dan berakting adegan seks di saat syuting film.

Jarang sekali melihat orang di film ini saling mengapresiasi satu sama lain, membicarakan hal-hal bermakna, tidak sekadar hanya soal kemacetan lalu lintas.

Menurut Curtis, cinta tidak ada hubungannya dengan kemampuan berkomunikasi dan bisa saja hilang tiba-tiba. Ketika sekuel filmnya muncul, tentu akan sulit ditebak apakah pasangan-pasangan di film ini masih bersama. Menarik bagaimana kisah di sekuel Love Actually ini akan menyelesaikan urusan percintaan mereka.