FOTO: Akting Putri Shah Rukh Khan Dipuji Aktris Senior

NEW DELHI - Bakat akting Shah Rukh Khan nampaknya turun ke anak perempuannya, Suhana Khan. Hanya bermodal video pendek, akting Suhana langsung membuat aktris senior Shabana Azmi berdecak kagum.



Azmi sampai berani bersumpah Suhana akan punya karier cemerlang sebagai aktris. "@iamsrk Catat kata-kataku #Suhanakhan akan jadi aktor hebat. Aku menonton klip pendek aktingnya yang menakjubkan. Bless her," tulis Azmi di Twitter, Minggu 28 Mei 2017.

@iamsrk Mark my words #Suhanakhan is going to be a seriously good actor.Ive watched a short clip of her acting and it was terrific.Bless her https://t.co/bdqYrEM8S7