Vokalis Pearl Jam Kenang Mendiang Chris Cornell

AMSTERDAM - Vokalis Pearl Jam yakni Eddie Vedder salah seorang musisi top papan atas nampak memberi penghormatan pada mendiang Chris Cornell. Dalam pertunjukkannya di Amsterdam pekan lalu, Vedder membawakan satu lagu hits bandnya Pearl Jam yang berjudul Long Road.

Dilansir Aceshowbiz, Vedder merupakan salah satu musisi yang mengenang kepergian dari vokalis cadas Soungarden Chris Cornell, dengan mengganti lirik lagunya Long Road. Namun Vedder tak langsung menyebutkan nama Chris Cornell. Dirinya hanya melantunkan lewat awalan lagu.

"But still/ Something's missing," nyanyi Vedder.

"Without you/ Something is missing," tutup Vedder.

Lirik tersebut merenungkan kembali tentang mendiang Chris Cornell. Tak hanya itu, Vedder juga membawakan lagu milik Neil Young yakni The Needle and the Damage Done yang menceritakan tentang seseorang yang kecanduan heroin.

Maklum, isu sementara kematian dari Cornell yakni kecanduan zat terlarang tersebut. Lagu tersebut dinyanyikan Vedder supaya dirinya dapat menyadarkan setiap orang sangat berbahaya jika mengkonsumsi zat terlarang tersebut.

Memang kematian mendadak dari Chris Cornell menimbulkan luka yang mendalam bagi segenap artis dan musisi dunia. Dilain hal, pada saat pemakaman dari Chris Cornell terlihat juga Brad Pitt, Christian Bale hingga Courtney Love ikut dalam upacara penghormatan terakhir.

"Terima kasih, saya membutuhkannya, kita semua membutuhkannya, saya memikirkan banyak orang malam ini, dan beberapa di antaranya dan keluarga mereka," tukas Eddie Vedder.