Keren, King of Leon Berikan Penghormatan untuk Korban Bom Manchester

LONDON - Salah satu band cadas King of Leon memberikan penghormatan terhadap tragedi bom Manchester yang menggemparkan pekan lalu. King of Leon pun mendedikasikan lagu hits mereka yang berjudul Use Somebody untuk mengenang tragedi bom tersebut.

Dilansir NME, sang pentolan Caleb Followill nampak menyerukan lagu hits mereka ditujukan pada kota Manchester. Caleb juga menyatakan bahwa mereka akan tetap selalu bersama kota Manchester untuk memerangi teroris. Lagu yang diciptakan pada 2008 silam itu berhasil menghibur para penonton yang hadir dalam Radio 1’s Big Weekend pada Minggu malam di Kota London.

"Saya ingin mempersembahkan lagu berikutnya ke kota Manchester. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita berdiri bersamamu," teriak Caleb Followill pada penonton.

Tak hanya itu sederet musisi kece juga tampil pada malam itu seperti The Chainsmokers, Stormzy and Little Mix.

Bom yang meledak pada konser Ariana Grande pada Senin malam 22 Mei 2017 memang menyisakan duka yang mendalam. Pasalnya, tragedi tersebut menewaskan 22 orang dan melukai puluhan orang yang menonton konser Ariana. Sampai-sampai Ariana Grande harus membatalkan tur selanjutnya di beberapa wilayah.