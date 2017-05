LIRIK LAGU: Harris J - Save Me From Myself

JAKARTA - Harris J kembali mempersembahkan sebuah lagu religi untuk para penggemar di Indonesia yaitu berjudul Save Me From Myself yang terdapat dalam album kompilasi 'Religi Terbaik' yang dirilis pada 24 Maret 2017 di Kemang, Jakarta Selatan.

Penyanyi remaja asal Inggris ini mengaku bahwa lagu ini spesial karena belum pernah di rilis di manapun.

Menurut keterangannya, lagu ini menceritakan tentang permohonannya kepada Allah agar tak lagi menjadi seorang yang malas. Save Me From Myself memberikan kemasan sederhana lewat musiknya pop.

Berikut liriknya:

I want it all

I want it now

Forget about the consequences

I know that it's bad, it's better to wait

But sometimes I can be selfish

And the only sound I hear is right now

And all my patience gets locked out

I know that it's wrong

And I want to change

I need You here with me

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah

Lord I need Your help

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah

Be lights pull me in every time

And it's so hard to break a pattern

But I see it clear, what's deep inside

Is the only thing that really matters

So tell me how, how to turn it around

Before my senses hit the ground

'Coz I know that's it's wrong

And I want to change

I need You here with me

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah

Lord I need Your help

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

'Coz I tripped and fell

And there is nothing, nothing

that I won't do

Oh, save from myself

'Coz I need Your help

And now I'm running, running

Back to You

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah

Lord I need Your help

Allah, Allah, Allah

Save me from myself

Allah, Allah, Allah