Selena Gomez Enjoy Nikmati Konser The Weeknd

The Weeknd dan Selena Gomez (Foto: NYMagz)

TORONTO - Saking cintanya kepada The Weeknd, Selena Gomez nampak menghadiri konser si pelantun Starboy yang diadakan di Toronto pada Jumat 26 Mei 2017 lalu. Tak hanya itu, sambil menyanyi dan bergoyang bersama teman-temanya mantan pacar Justin Bieber itu begitu menikmati lagu yang dilantunkan Abel Tesfaye.

Dilansir Aceshowbiz, pelantun Only You itu membagikan kebahagian tersebut melalui media sosial yang berupa video singkat, yang diabadikannya bersama teman-temannya yang juga turut hadir menemaninya dalam konser The Weeknd.

Selain itu, mereka berdua berencana bakal berkolaborasi. Kabar tersebut santer terdengar lantaran mereka berdua diketahui sibuk berada dalam satu studio, bahkan salah seorang sumber yang tak disebutkan namanya menganggap mereka berdua sangat cocok secara musikal saat mengerjakan suatu projek lagu.

Lagu tersebut diberi judul In Her Element. Kendati demikian, tak diketahui secara pasti kapan mereka berdua akan merilis single tersebut. Untuk itu, menarik kita tunggu lagu seperti apa yang akan disuguhkan oleh kedua bintang besar ini.

"Mereka benar-benar terlihat cocok secara musikal saat mereka mengerjakan sebuah lagu bersama," kata seorang sumber.