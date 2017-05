Rossa Berharap Semua Impian Afgan Bisa Terwujud

JAKARTA - Tepat pada Sabtu kemarin, 27 Mei penyanyi Afgan Syahreza merayakan ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Di hari bahagianya itu, pelantun lagu Sadis ini mendapatkan ucapan ulang tahun dari wanita yang dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengannya, yakni Rossa.



Dengan menggunakan bahasa Inggris, ibu satu anak itu berharap kalau semua impian Afgan bisa terwujud di tahun-tahun berikutnya, Rossa pun berdoa agar rekan yang pernah berduetnya tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.



"Many happy returns of the day, dear Agan...So many dreams to achieve , so many goals to set in years ahead .. though so many have come true n so on in future. You're not perfect,nobody is, and I wish you will become a better version of you in your new age πŸ˜ƒ Dont stop being silly cause I love that part of you.. Again, happy bday Agaaaaan Love u πŸ€—πŸ€—πŸ€— @afgansyah.reza," tulis Rossa.

A post shared by Rossa (@itsrossa910) on May 26, 2017 at 9:52pm PDT

Netizen pun langsung menganggap kalau ucapan ulangtahun Rossa ke Afgan tersebut sangat manis, dan berharap juga kalau mereka tak usah hiraukan anggapan jelek dari banyak orang.



"Too sweet 😍😍😍 ahh, bener-bener sayang kalian berdua. Ngga usah peduliin kata hatters ya, Teh. Kebahagiaan teteh sama bang afgan yg utama," ucap @nurulwibowo59.