FOTO: Belum Sembuh Total, Sheila Marcia Joseph Peragakan Gerakan Yoga Ekstrim

JAKARTA - Sheila Marcia Joseph tidak menunggu penyembuhan lama-lama untuk dapat segera berolahraga. Bahkan, upaya itu bisa jadi dilakukannya untuk mempercepat penyembuhannya dari kecelakaan yang menimpanya baru-baru ini tersebut.

Melalui beberannya di Instagram, Sabtu 27 Mei 2017, Sheila mengungkap dirinya sudah mulai melakukan aktivitas yoga. Ia pun langsung total ketika melakukan olahraga yang memakan banyak energi dan melenturkan badan itu.Β

Di salah satu foto, Sheila mengungkap bahwa tengkuknya masih bengkok, namun keadaannya sudah membaik dibandingkan ketika baru mengalami kecelakaan tersebut.

"My spine is slightly betterr ❀ masih kelihatan bengkok si πŸ™ˆπŸ™ˆ," tulis Sheila dalam keterangan foto.

Keadaan tersebut memang lebih baik dari sahabatnya, Melodya Vanesha, yang hingga kini belum sadarkan diri karena ada saraf yang tertarik di bagian otaknya. Namun, Sheila belum bisa dikatakan sembuh dari luka yang dideritanya.

Hal itu tidak menghalanginya untuk membentuk pose yang lebih ekstrim. Seperti yang dapat dilihat dari dua foto lainnya, Sheila sudah mampu melakukan gerakan-gerakan berbahaya seperti melayang dan menyeimbangkan badan di kaki rekan latihannya.

"Try to balance my body so much on this one," tulis Sheila.

Postingan Sheila tersebut membuat netizen dan teman-teman terdekatnya senang dan menyemangati agar segera sembuh. "Semngat kak buat pemulihannya @itssheilamj," tulis @rianny.veranda48.