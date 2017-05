FOTO: Pamer Foto Berhijab, Nikita Mirzani Bikin Geger

JAKARTA - Nikita Mirzani mengagetkan jagat Instagram dengan mengunggah foto yang dianggap langka bagi pribadi sepertinya. Foto itu langsung membuat netizen geger dan ramai menanggapinya.

Ya, Niki mengikuti tema bulan puasa yang baru saja dimulai. Sabtu 27 Mei 2017, ia mengunggah foto dirinya mengenakan hijab, dan lokasi foto menunjukkan bahwa ia tengah berada di Madinah, Arab Saudi. Dalam keterangan foto, Niki juga menambahkan pesan-pesan sejuk untuk follower-nya dan menyertakan permintaan maaf lahir batin.

"Just thinking of you and the goodness you spread all over, just want to say sorry for everything I did wrong. May the Ramadan bring you peace and prosperity, good health and wealth, and brighten your life forever. Happy Fasting, Enjoy Ramadan. with love, Nikita mirzani ❀️," tulis Niki.

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on May 26, 2017 at 3:02pm PDT

Kendati demikian, citra seksi yang melekat pada Niki tidak semerta-merta membuat foto itu langsung menuai pujian. Meski tetap banyak pujian yang dituliskan untuk foto itu, berbagai nada nyinyir tetap dapat terlihat, menuding Nikita hanya menggunakan foto itu sebagai kedok belaka.

"Edisi ramadhan, biar dpt iklan tema puasa ya nik. Ah bunglon amat. Pagi puasa mlm jualn lagi. Wkwkw," tulis seorang netizen.

"Alhamdulillah semoga bnr2 mendapatkan Hidayah u/menutup Aurat selayaknya Muslimah. Bukan sbg Pencitraan/memainkan pakaian Muslimah. Dan sebaiknya kalo tulus dari Hati foto2 sblmnya yg kurang pantas/memperlihatkan aurat segera dihapus. Aamiin," tulis netizen lain.

"Masyaallah cantiknya makhluk tuhan yang satu ini 😘😘 @nikitamirzanimawardi_17," tulis netizen lain.