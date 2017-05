Duka Cher Ditinggal Mantan Suami Meninggal Dunia

LOS ANGELES - Salah satu pendiri The Allman Brothers Band, Gregg Allman, meninggal dunia Sabtu 27 Mei 2017. Sang mantan istri yaitu Cher mengaku sangat kehilangan.

"Chank , (aku) Memikirkan hari-hari Macon yang seru, gila, dan hebat ,dear friend..," tulis Cher di Twitter, Minggu (28/5/2017).

Cher mengunggah beberapa foto masa lalu, mengenang kebersamaannya bersama Gregg. Cher memanggil Gregg dengan panggilan sayangnya, Gui Gui. Di cuitan sebelumnya, Cher juga sempat mengutarakan kenangannya bersama Gregg tidak tergantikan.

"AKU TELAH MENCOBA...TIDAK BISA PAKAI KATA-KATA. GUI GUI💔 SELAMANYA. never forget....gui. CHOOCH💋," tulis Cher dalam dua cuitan.

Chank ,

Thinking bout funny,crazy,amazing Macon days,dear friend... pic.twitter.com/KJSXlMeBcd — Cher (@cher) May 27, 2017

Dilansir dari Aceshowbiz, Cher dan Gregg menikah setelah Cher bercerai dengan Sonny Bono. Keduanya memiliki anak bernama Elijah Blue dan punya album duet berjudul Two the Hard Way. Gregg diketahui tengah mengerjakan sebuah album solo berudul Southern Blood yang tanggal rilisnya belum dipastikan.

Selain dari Cher, duka juga datang dari mantan drummer The Beatles, Ringo Starr. "Rest in peace Greg Allman peace and love to all the family," tulis Ringo.