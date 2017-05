FOTO: Ucapan Ultah Rossa untuk Afgan Bikin Baper

JAKARTA - Ulang tahun Afgan yang jatuh Sabtu, 27 Mei 2017 tentunya tidak luput dari perhatian Rossa. Sebuah pesan manis yang ditulisnya pun membuat fans baper dan lagi-lagi meminta keduanya agar segera berjodoh.

Bagaimana tidak, foto unggahan Rossa yang menemani ucapan itu juga sangat manis. Diunggah tepat di hari ulang tahun Afgan, Rossa mengunggah foto masa kecil Afgan yang menandakan kedekatan hubungan mereka. Afgan kecil terlihat bergaya rambut lurus dan berbentuk sedikit seperti mangkok.

Rossa menilai bahwa pelantun lagu Panah Asmara itu masih punya perjalanan panjang dalam kariernya. "Many happy returns of the day, dear Agan...So many dreams to achieve , so many goals to set in years ahead .. though so many have come true n so on in future. You're not perfect,nobody is, and I wish you will become a better version of you in your new age πŸ˜ƒ," tulis Rossa dalam keterangan foto.

Ucapan tersebut memang sudah ditunggu-tunggu baik fans Rossa, fans Afgan, maupun keduanya. Tidak sedikit yang langsung meminta agar keduanya segera menikah. Apalagi, Rossa sempat menyiratkan sayang dalam penutupan ucapannya yang tertulis "Love u πŸ€—πŸ€—πŸ€— @afgansyah.reza" yang ketahuan oleh netizen sempat disunting Rossa.

"Hbd calon kk ipar @afgansyah.reza sukses terus ya. Buat teteh ku ga ketinggalan do'a dr ku. Semoga teteh cepet naik ke pelaminan sama agan. Amiiinnn. @itsrossa910," tulis seorang netizen.