FOTO: So Sweet, Mac Miller Batalkan Konser Demi Temani Ariana Grande

LONDON - Mac Miller memutuskan untuk menemani Ariana Grande selama dua hari pascaledakan dikonsernya di Manchester, Inggris. Sang kekasih bahkan membatalkan pertunjukkannya lantaran rapper 25 tahun itu ingin menghibur dan berada di sisinya yang masih dalam kondisi shock dan histeris.

Dilansir Aceshowbiz, Minggu (28/5/2017), Miller mengumumkannya lewat cuitannya di twiter pada 26 Mei 2017. Ia menuliskan pesan bahwa dirinya tidak bisa tampil di Festival Soundset and Sasquatch yang diadakan di washington dan St. Paul, Minnesota, demi untuk menemani Ariana Grande.

Miller juga berharap agar para penggemarnya bisa mengerti dengan keputusannya tersebut dan berjanji akan kembali menghibur para penggemarnya.

Soundset and Sasquatch, I will not be performing this weekend. Thank you for understanding. I'll be back. Love always. — Mac (@MacMiller) May 26, 2017

Salah seorang sumber mengatakan bahwa fokus utama dari Miller saat ini adalah memastikan kondisi Ariana baik-baik saja dan dapat kembali normal.

Sebelumnya, Ariana mengonfirmasi bahwa ia mengakhiri beberapa turnya di eropa. Ada beberapa wilayah yang terkena imbas akibat pembatalan tur Ariana Grande tersebut yakni London, Jerman, Belgia, hingga Swiss.

"Fokus utama Mac adalah memastikan Ariana baik-baik saja dan jika dia harus membatalkan beberapa turnya untuk memastikan dia berada di tempat yang baik, dia akan memastikan dia baik-baik saja, kemudian akan menangani kariernya. Setelah itu," pungkas sumber yang sama.