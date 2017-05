Duh, Song Joong Ki Pernah Bikin Kesal Jo In Sung

Jo In Sung dan Song Joong Ki. (Foto: Allkpop)

SEOUL – Dibalik persahabatannya yang manis, Song Joong Ki ternyata pernah membuat kesal Jo In Sung. Namun, bintang Descendant of The Sun itu tidak menyadarinya atau memang sengaja melakukannya untuk membuat kesal sahabatnya tersebut.

Menurut In Sung, dia merasa kesal pada Joong Ki ketika sahabatnya itu tidak menyebutkan namanya saat menerima penghargaan di KBS Drama Awards. Padahal, In Sung merasa dirinya sudah berjasa pada Joong Ki karena sering memberikan nasihat kepadanya.

"Ada saat aku merasa kesal dengan Joong Ki. Waktu itu terjadi saat dia (Joong Ki) memenangkan penghargaan tapi dia tidak menyebutkan namaku. Kurasa dia tak berterima kasih kepadaku, hahaha," kata In Sung dengan nada bercanda seperti dikutip Sindonews dari Soompi, Minggu (28/5/2017).

Meskipun mengaku menyimpan rasa kesal, tapi bintang drama Memories of Bali itu ternyata sangat bahagia saat tahu Joong Ki memenangkan sebuah penghargaan. Dia bahkan sempat meneteskan air mata bahagia saat melihat sahabatnya itu meraih prestasi.

"Tapi momen dia menang membuat saya bahagia, saya hampir meneteskan air mata," pungkasnya