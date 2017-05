FOTO: Kata Kalina Pernikahannya Dihadiri Deddy Corbuzier

JAKARTA - Kehadiran Deddy Corbuzier di pernikahan Kalina Oktarani disambut dengan sangat hangat. Bahkan, Kalina sendiri melontarkan pujian demi pujian untuk mantan suaminya tersebut.

Melalui postingannya di Instagram, Jumat (26/5/2017), Kalina membuktikan bahwa dirinya masih akrab dengan Deddy. Deddy tetap dianggap sebagai bagian dari keluarganya selaku seorang kakak.

A post shared by Kalina Ocktaranny (@kalinaocktaranny) on May 26, 2017 at 6:03am PDT

"Before i met him @hendrayan.m he's always taking good care of me @mastercorbuzier Thank you for always be my guardian angel for a years.. Thank you for always be my brother.. You will always be my family.. Now and forever ?K #KalinaHendrayanWedding," tulis Kalina dalam keterangan foto.

Pernikahan Kalina dengan Muhammad Hendrayanto yang digelar Jumat (26/5/2017) tersebut berjalan secara tertutup dan hanya mengundang kerabat serta teman dekat. Berita tersebut pun pertama kali disebarkan melalui akun Instagram Alvin Adam yang hadir di acara tersebut.