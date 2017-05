VIDEO: Sorakan Hugh Jackman Saksikan Balapan Go-Kart Ala Video Game

TOKYO - Mobil yang baru-baru ini ditumpangi Hugh Jackman di Tokyo, Jepang bersandingan dengan sebuah kejadian luar biasa. Hugh pun menyambut antusias kejadian tersebut dan bahkan bersorak-sorai dalam mobil dibuatnya.

Peristiwa yang dilihat Hugh adalah balapan go-kart ala video game Mario Kart yang digelar di tengah jalan raya di siang hari. Setiap peserta balapan menggunakan kostum dan bentuk go-kart yang serupa seperti ditemukan di video game tersebut.

Kejadian tersebut terjadi ketika mobil Hugh tengah berhenti di perempatan lampu merah sebuah jalan besar. Terlihat di video yang diunggah Hugh di Twitter dan Instagram baru-baru ini itu, setidaknya ada sembilan unit go-kart di samping mobilnya.

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on May 24, 2017 at 5:54am PDT

"Kita menunggu lampu hijau dan di Tokyo dan....Oh! Mario Kart. Mario Kart. Princess Peach, semuanya di sini. Ada Bowser? Go Mario! Go Luigi! Go go go!" sorak Hugh. Kontan, baik Hugh maupun perlombaan itu mendapat pujian dari netizen.

"Aku senang dia tahu karakter selain Mario!" tulis @vdubin_.

"@hoobadougrobb ini yang kamu bilang ingin kamu lakukan saat di sana? Kelihatannya seru!" tulis @sarahsaryan.