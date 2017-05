LIRIK LAGU: Luis Fonzi & Daddy Yankee Feat Justin Bieber - Despacito

LOS ANGELES – Single Despacito memang tak baru, Luis Fonzi merilis lagu tersebut pada Januari 2017 dan terhitung sukses. Namun ia melakukan remix di karyanya itu bersama dengan Justin Bieber pada April dan membuatnya merajai tangga musik dunia.

Menariknya, Despacito merupakan lagu pertama Justin Bieber yang dinyanyikannya dengan berbahasa Spanyol. Yuk simak lirik lagu dan video Despacito milik Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber;

(Justin Bieber)

Come on over in my direction

So thankful for that, it's such a blessin', yeah

Turn every situation into Heaven, yeah

Oh, you are

My sunrise on the darkest day

Got me feelin' some kind of way

Make me wanna savor every moment slowly, slowly

You fit me, tailor-made love, how you put it on

Got the only key, know how to turn it on

The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear

Baby take it slow so we can last long

(Luis Fonzi)

Oh, tu, tu eres el iman y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Solo con pensarlo se acelera el pulso

(Daddy Yankee)

Oh, yeah ya, ya me esta gustando mas de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo mas

Esto hay que tomarlo sin ningun apuro

(Justin Bieber)

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oido

Para que te acuerdes si no estas conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Daddy Yankee)

Sube, sube, sube

Sube, sube

(Luis Fonsi dan Daddy Yankee)

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le ensenes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Dejame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

(Daddy Yankee)

Si te pido un beso, ven, damelo

Yo se que estas pensandolo

Llevo tiempo intentandolo

Mami, esto es dando y dandolo

Sabes que tu corazon conmigo te hace bang-bang

Sabes que esa beba esta buscando de mi bang-bang

Ven, prueba de mi boca para ver como te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empecemos lento, despues salvaje

(Daddy Yankee dan Justin Bieber)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

(Daddy Yankee)

Cuando tu me besas con esa destreza

Veo que eres malicia con delicadeza

[Daddy Yankee & Justin Bieber:]

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

(Daddy Yankee)

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza

Oye!

(Justin Bieber)

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oido

Para que te acuerdes si no estas conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Daddy Yankee)

Sube, sube, sube

Sube, sube

(Luis Fonsi dan Daddy Yankee)

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le ensenes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Dejame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

(Luis Fonsi)

Despacito

This is how we do it down in Puerto Rico

I just wanna hear you screaming, "Ay, Bendito!"

I can move forever cuando este contigo

Bailalo!

(Daddy Yankee, Luis Fonsi dan Justin Bieber)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

(Luis Fonsi dan Daddy Yankee)

Que le ensenes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

(Daddy Yankee, Luis Fonsi dan Justin Bieber)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

(Luis Fonsi dan Daddy Yankee)

Hasta provocar tus gritos (Luis Fonsi)

Y que olvides tu apellido (Daddy Yankee)

(Justin Bieber)

Despacito