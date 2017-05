OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Milik Daddy Yankee Puncaki Tangga Musik Pekan Ini

LOS ANGELES – Selama beberapa pekan terakhir, single milik Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber menjadi hits diberbagai negara. Mengandalkan lagu berbahasa campuran Spanyol dan Inggris, irama yang riang dari lagu berjudul Despacito mampu membuatnya bercokol di puncak tangga lagu dunia versi Billboard.

Namun tak hanya Luis Fonsi & Daddy Yankee saja yang berada di tangga lagu dunia, beberapa nama muncul dan menjadi favorit di top 10 Billboard pekan ini. Penyanyi sekelas Bruno Mars lewat That's What I Like berada pada posisi ke-2, lalu Ed Sheeran dengan Shape Of You dan Something Just Like This milik The Chainsmokers feat Coldplay masing-masing berada diposisi 4 dan 6.

Sedangkan lagu baru Miley Cyrus yang berjudul Malibu berhasil menembus posisi 10. Yuk kita simak 10 tangga lagu internasional yang dilansir Okezone dari Billboard:

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber - Despacito

2. Bruno Mars - That's What I Like

3. DJ Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne - I'm The One

4. Ed Sheeran - Shape Of You

5. Kendrick Lamar - Humble

6. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

7. Future - Mask Off

8. Lil Uzi Vert - XO TOUR Llif3

9. Zedd & Alessia Cara - Stay

10. Miley Cyrus - Malibu