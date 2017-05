Noel Gallagher Sebut Anak Takkan Kalahkan Bakat Musiknya

LONDON - Noel Gallagher memberikan peringatan dini untuk anak-anaknya untuk tidak mengikuti jalur kariernya. Pasalnya, ia yakin anak-anaknya tak akan bisa sebaik dirinya dalam bermusik.

Mantan pentolan band Oasis itu membeberkan pendapatnya tersebut dalam sesi wawancara bersama media radio Inggris, Absolute Radio, yang dijadwalkan tayang Senin 29 Mei 2017 (bertepatan dengan ulang tahun Noel ke-50). Melalui bocoran yang disebarkan Absolute Radio dalam Twitter baru-baru ini, Noel mengucap anak-anaknya hanya bisa mimpi.

"Kubilang,"Oke, sini gitarnya, dan aku akan tunjukkan tolok ukurnya." Aku akan mainkan Don't Look Back in Anger, dan aku akan menaruh gitarnya dalam keadaan diam yang mencekam dan aku akan bilang,"Ya? You f*cking dream on."," tutur Noel.

Noel diketahui memiliki tiga orang anak dari berbagai kekasihnya, yaitu Anais Gallagher (buah hatinya dengan Meg Matthews), serta Soony Patrick MacDonald Gallagher dan Donovan Rory MacDonald Gallagher yang merupakan buah hati Noel dengan Sara MacDonald.

Anak yang tertua yaitu Anais kini berusia 17 tahun dan menikmati status seleb dari ayahnya tersebut.