Song Joong Ki Ternyata Juga Pernah Puasa Lho!

SEOUL - Song Joong Ki ternyata pernah melakukan puasa. Hanya saja hal itu dilakukan demi perannya dalam film terbarunya, The Battleship Island.

Dilansir Sindonews, untuk perannya, Joong Ki harus mendapatkan tubuh atletis. Dia pun harus mengurangi berat tubuhnya dengan berpuasa dan berolahraga.

Saat melakukan beberapa wawancara dengan sebuah majalah, aktor Descendants Of The Sun (DOTS) ini tidak mengonsumi makanan cepat saji.

"Saya menurunkan berat badan saya dengan keras. Saya pun tidak mengoonsumsi makan cepat saji agar bisa mendapatkan tubuh yang sempurna di film The Battleship Island,” kata Joong Ki seperti dikutip Kpopherald.

Tidak hanya itu, aktor yang tengah digosipkan berpacaran dengan Song Hye Kyo ini pun melakukan diet keras. Joong Ji sempat berpuasa selama beberapa jam.

“Saya pun melakukan diet dan terkadang tidak makan agar bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Saya pikir menurunkan berat badan tidaklah mudah,” kata pria berusia 33 tahun ini.

Seperti diketahui, Battleship Island merupakan film yang menceritakan 400 orang Joseon yang berjuang keluar dari pelabuhan di Pulau Hashima pada zaman kolonial Jepang.

Lee Kang Ok (Hwang Jung Min), Choi Chil Sung (So Ji Sub), dan Park Moo Young (Song Joong Ki) mencoba melarikan diri dari pulau tersebut.

Park Moo Young yang merupakan pejuang bertanggung jawab menyelamatkan tokoh-tokoh penting dari gerakan perlawanan melawan kekaisaran Jepang. Film ini akan tayang pada Juli 2017.