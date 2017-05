Tak Cuma Girl Squad, Ini Geng Cantik Artis Indonesia

JAKARTA - Dunia selebriti kini tengah dihebohkan dengan akan aksi kumpulan atau geng yang menjadi perhatian netizen di media sosial. Baru-baru ini geng sosialita yang bernama Girl Squad yang beranggotakan Jessica Iskandar, Nia Ramadhani, Chacha Frederica dan enam teman wanita lainnya.

Kehebohan respons netizen dari geng Girl Squad mulai terlihat saat mereka kerap mengunggah momen-momen kebersamaan, seperti berlibur, arisan, memberikan surprise sebelum Nia melahirkan, dan melakukan pemotretan.

Walaupun dinamai geng sosialita yang terkesan menampilkan kemewahan, Jedar dan kawan-kawan pun kerap melakukan kegiatan sosial, seperti santunan kepada anak-anak yatim dan bakti sosial.

Namun ternyata, setelah Girl Squad muncul geng-geng dalam dunia selebriti lainnya, seperti pertemanan Titi Kamal yang bernama Gajebo.

A post shared by Titi Kamal (@titi_kamall) on May 24, 2017 at 4:47am PDT

Geng yang beranggotakan 14 orang tersebut ternyata sudah terbentuk pertemananya selama 15 tahun. Melalui unggahan foto, istri Christian Sugiono itu mengungkapkan rasa tak terasanya kalau sudah menjalani suka dan duka bersama-sama.

"So happy punya sahabat yg heboh dan unik ini, ga kerasa udah belasan tahun kita sama2. Semoga sampai selamanya ya. Love you all πŸ’‹Gajebo," tulis Titi.

Kemudian ada pula geng Syahrini bersama dengan Nabila Syakieb dan Gya Sadiqa. Pelantun lagu Sesuatu itu pun menjuluki pertemanan mereka dengan geng penunggang kuda atau Equestrian.

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Mar 22, 2017 at 1:28am PDT

Geng penunggang kuda Syahrini dan kawan-kawan tersebut pun ternyata bukan dibuat baru-baru ini, melainkan sudah berlangsung selama 10 tahun lebih.

"Equestrian Genkss More Than 10 Years And Still Counting !!! β€’β€’β€’πŸŽπŸŽπŸŽπŸŽπŸŽβ€’β€’β€’ @princessyahrini @nsyakieb85 @syh55 @dhiez @gyaps !!! #PrincesSyahrini," tulis Syahrini.