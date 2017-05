Kyuhyun 'Super Junior' Wamil, Kesedihan Fans Jadi Viral

JAKARTA - Kesedihan tengah dirasakan oleh para penggemar Super Junior, khususnya Cho Kyuhyun. Pasalnya anggota sub unit Super Junior KRY itu harus menjalani wajib militer.

Hal itu ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Para Sparkyu (sebutan fans Kyuhyun) berbondong-bondong memasang tagar berbunyi #규현아_사랑해 (Kyuhyun Kami Menyayangimu) dan masuk dalam jajaran top 10 trending topic di Indonesia.

Take care ya sayangku @GaemGyu , sampe ketemu di 2019 T.T #규현아_사랑해 — Jessy (@ferrarao13) May 25, 2017

"Take care ya sayangku @GaemGyu , sampe ketemu di 2019 T.T #규현아_사랑해," tulis fans asal Indonesia @ferrarao13.

"#WaitingForKyuhyun SEE U AGAIN IN 2019  @GaemGyu #DafBama2017_SuperJunior #규현아_사랑해 #kyuhyun ," tulis @SooMoon12.

"Saatnya mengucapkan selamat tinggal sekarang, ayo kita ketemu lagi dua tahun kemudian #규현아_사랑해 #WaitingForKyuhyun," tambah @ChoiTeuk.

Sebelumnya, Kyuhyun meluncurkan lagu perpisahan dan mengadakan acara jumpa fans yang berjudul Goodbye For Now. Selama bertugas nanti, otomatis ia akan vakum dari program siaram Radio Star dan digantikan oleh Seungyoon 'WINNER' untuk sementara hingga dua tahun ke depan.