Duka Dewi Sandra untuk Korban Bom Kampung Melayu

JAKARTA - Ledakan dua bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 24 Mei 2017 pukul 21.00 WIB menyebabkan beberapa orang mengalami luka dan korban tewas. Di mana tiga korban tewas merupakan anggota Polisi dan dua diantaranya diduga pelaku bunuh diri.



Kejadian ini pun mendapat perhatian banyak pihak. Termasuk para selebritas Tanah Air, seperti Dewi Sandra.



Baru-baru ini melalui akun Instagramnya, wanita berhijab tersebut mengunggah sebauh foto hati berwarna hitam. Melalui foto tersebut, Dewi juga yang mengucapan duka cita kepada korban meninggal dan luka-luka bom Kampung Melayu.



Tak hanya itu, istri Agus Rahman ini juga menyayangkan atas apa yang dilakukan para teroris. Dewi pun berharap dan berdoa Indonesia bisa damai dan saling mencintai.



"Dan satu... hanya satu kata yang terlintas... KENAPA? Apa yang membuat manusia begitu keji? Begitu sadis hingga merasa pantas untuk mencuri nyawa sesama? Dan sedihnya ini pertanyaan yang tidak akan terjawab hingga akhir masa.... I still wanna believe that there are good people in this world... I wanna believe that we live in a country that can love. The love that we keep reminding ourselves day after day after day... I just wanna believe that the word PEACE isn't just wishful thinking but reality. Unfortunately that day isn't today... But i do pray... One Day ," tulis Dewi.